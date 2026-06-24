Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marocco, tutto facile contro Haiti? Il pronostico è una combo

Brahim Diaz e compagni in corsa per il primato nel gruppo C, il terzo impegno sulla carta è abbordabile
3 min
Marocco-HaitipronosticoGruppo C Mondiali
Marocco, tutto facile contro Haiti? Il pronostico è una combo© APS
L’altra sfida del gruppo C in programma stasera a mezzanotte potrebbe permettere al Marocco di chiudere al primo posto nel girone

Comparazione quote: Marocco-Haiti 1+Over 2,5

La nazionale nordafricana al momento è prima insieme al Brasile di Carlo Ancelotti, contro cui ha pareggiato all’esordio, avendo soltanto un paio di reti in meno nella differenza reti (quella che, a questo punto, farebbe la... differenza in caso di persistente parità dopo gli ultimi 90 minuti). Affronta Haiti, già fuori dalla competizione, e il segno 1 non sembra in discussione. Un segno 1 che paga però pochissimo (circa 1.20) a cui va doverosamente abbinato l’Over 2,5. Così composta, la combo 1+Over 2,5 si può giocare a 1.60 su  Eplay24Sisal e Vincitu.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS