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Quote Wimbledon 2026, ecco chi è favorito per i bookie tra Sinner e Djokovic

Il numero uno del mondo torna in campo dopo un mese di assenza, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato un anno fa a Londra
Federico Vitaletti
3 min
Quote Wimbledonsinnerdjokovic
Quote Wimbledon 2026, ecco chi è favorito per i bookie tra Sinner e Djokovic© Getty Images

Il ritorno del re. Dopo un mese di assenza dalle competizioni ufficiali, Jannik Sinner si appresta a riaffacciarsi sul circuito che lo vede al numero 1 del Ranking Atp. L'azzurro, impegnato in questi giorni nel torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic, tornerà in campo a Wimbledon per difendere il titolo conquistato un anno fa. Sinner può vincere Wimbledon e confermarsi campione all'All England Club? Ecco il parere dei bookmaker.

Comparazione quote: Sinner vincente Wimbledon

Sinner torna in campo lunedì 29 giugno, con l'obiettivo di scrivere una nuova pagina di storia e lasciarsi alle spalle il ritiro nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Delusione e stanchezza da smaltire: Jannik ha staccato la spina per un mese e adesso è pronto per esordire al primo turno a Wimbledon, il più prestigioso torneo sull'erba del circuito. Carlos Alcaraz è ancora ai box e questo agevola i piani di back-to-back dell'altoatesino, che prima di ritirarsi a Parigi aveva fatto collezione di Masters 1000. Come dichiarato dallo stesso Sinner, saranno fondamentali i primi match per trovare il giusto feeling con la superficie. A bocce ferme, intanto, Sinner parte favorito per la conquista di questo Slam, il terzo della stagione dopo US Open e Australian Open. Il trionfo-bis di Sinner a Wimbledon si gioca a 1.50 su Eplay24, a 1.40 su Eurobet, a 1.60 su Planetwin. Senza Alcaraz, grande rivale dell'altoatesino, il ruolo di principale antagonista del numero 1 se lo prende Novak Djokovic. L'ipotesi che il campione serbo conquisti per l'ottava volta la vittoria a Wimbledon è a 6.00 su Eplay24, 4.50 su Eurobet, 7.50 su Planetwin. Terzo classificato, nella graduatoria dei bookie, è il neo campione di Parigi, il tedesco Zverev, bancato vincitore di Wimbledon a 10 su Eplay24, a 8.00 su Eurobet, a 11 su Planetwin. E gli altri italiani? Strada in salita secondo gli operatori di scommesse, in primis per il finalista del Roland Garros Flavio Cobolli. Vale infatti 66 volte la posta un'eventuale vittoria del romano a Londra, è bancato "solo" a 40 invece Matteo Berrettini che nel 2021 ha giocato la finale a Wimbledon, perdendo contro Djokovic.

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