Pronostico Norvegia-Francia, ecco l'atteso faccia a faccia tra Haaland e Mbappé

Giochi di potere. Nel gruppo I dei Mondiali 2026 la sfida Norvegia-Francia stabilisce chi delle due volerà ai sedicesimi da prima della classe e chi tra Haaland e Mbappè (4 reti ciascuno) sarà l’uomo copertina di questa super sfida. Ecco quote e pronostico di Norvegia-Francia , in programma venerdì 26 giugno alle ore 21.00.

Comparazione quote Norvegia-Francia: esito Goal

Sette gol fatti dalla Norvegia e tre al passivo, la Francia mette a referto un 6/1 che la piazza in testa per differenza reti. Bleus primi dunque anche con un pareggio, che i due volte campioni del mondo hanno collezionato solo una volta nelle ultime 17 partite. Ben 11 gli Over 2,5 di fila fatti registrare dai transalpini, che in questi Mondiali stanno confermando tutto il loro valore soprattutto dal centrocampo in su. C’è da dire però che prima della sfida vinta (sul velluto) contro l’Iraq, la nazionale francese aveva subìto gol per sei gare consecutive. Di fronte c’è Haaland l’insaziabile. Quanto basta per prendere in considerazione l’esito Goal (segnano entrambe), in lavagna a 1.70 su Eplay24, a 1.65 su BetFlag, a 1.63 su Snai.