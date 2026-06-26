Arsenal o Manchester City, chi vincerà la Premier League 2026/27? Ecco chi è favorito per i bookie

Apre l’Arsenal contro il Coventry , chiude il Chelsea contro il Fulham . Il 21 agosto scatta la Premier League 2026/27 con la 1ª giornata , tappa inaugurale di un cammino che eleggerà la squadra regina d’Inghilterra . La stagione 2025/26 si è chiusa con il trionfo dell’Arsenal , che ha spezzato un tabù che durava da 22 anni. La squadra di Arteta riuscirà a difendere il titolo? Ecco le quote aggiornate dei bookie sul vincente Premier League , dopo che è stato sorteggiato il calendario lo scorso 19 giugno.

Comparazione quote: Arsenal vincente Premier League 2026/27

Vincitrice del campionato e finalista perdente (ai rigori) in Champions contro il Psg. L’Arsenal ha i requisiti in regola per confermarsi campione d’Inghilterra. Il campionato partirà tra due mesi ma i bookie sembrano credere già molto nel back-to-back degli Arteta boys. L’Arsenal vincente Premier League 2026/27 è a 2.50 su Eplay24 e su Snai, a 2.40 su Eurobet. Secondo i bookie il duello entusiasmante che abbiamo visto (soprattutto) nelle ultime settimane dell’ultimo campionato si riaccenderà anche nella prossima stagione. É infatti il Manchester City la rivale più accreditata dei Gunners. L’era Guardiola è finita, a Maresca (in attesa dell’ufficialità) il compito di riportare i Citizens sul trono d’Inghilterra: l’ultima volta nel 2023/24. Il City primo a fine campionato è un’ipotesi a 3.25 su Eplay24, Sisal e Snai.

Le chance delle altre

Netta la superiorità mostrata dalle prime due lo scorso anno. Per questo motivo, le altre dovranno rinforzarsi sul mercato per tentare di ridurre un po’ il gap da Arsenal e City. In primis il Liverpool del nuovo corso targato Iraola. Per i bookie i Reds partono in terza posizione nella corsa al trono inglese: quota 6 su Eplay24 e Snai, 6.50 su Eurobet. Per il Manchester United campione d’Inghilterra l’offerta si attesta a 7.50, più defilato il Chelsea di Xabi Alonso bancato tra 10 e 13.