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Pronostico Uruguay-Spagna, la Celeste rischia grosso contro Lamine Yamal

Solo due pareggi per i sudamericani, che adesso si giocano tutto contro i campioni d'Europa in carica
Federico Vitaletti
2 min
Uruguay-Spagnapronosticoquote
Pronostico Uruguay-Spagna, la Celeste rischia grosso contro Lamine Yamal© APS

La terza giornata del gruppo H regala un super Uruguay-Spagna. Il 4-0 all’Arabia Saudita ha rilanciato la Roja, capolista con 4 punti, Uruguay e Capo Verde seguono staccate di due lunghezze con l’Arabia Saudita a quota 1. Ecco quote e pronostico di Uruguay-Spagna: calcio d’inizio stanotte, alle 2 in Italia.

Comparazione quote: Uruguay-Spagna Multigol 2-3

Assai deludente il cammino della nazionale di Marcelo Bielsa che contro Arabia Saudita e Capo Verde non è andata oltre il pareggio, subendo la rete d’apertura del match. La Celeste si gioca la qualificazione ai sedicesimi contro una Spagna imbattuta al 90’ da 33 partite consecutive e che nelle ultime dodici gare ha chiuso ben nove volte con la porta imbattuta. Un pareggio (0-0 l’ultimo incrocio ai Mondiali d’Italia 1990) qualificherebbe Lamine Yamal e compagni ai sedicesimi ma il loro status di favoriti comporta l'onere di vincere sempre e comunque. Per le quote è probabile il segno 2, che si gioca a 1.50 su Planetwin e Lottomatica, a 1.51 su Eplay24. Sul fronte delle reti, se ne dovrebbero vedere due o tre. Il Multigol 2-3 è proposto a 1.84 da Eplay24, a 1.95 da Snai e Sisal.

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