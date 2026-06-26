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Mondiali, Belgio-Nuova Zelanda è uno spareggio per i sedicesimi: il pronostico

Anche gli All Whites sono in corsa per la prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di un torneo iridato
2 min
Belgio-Nuova Zelandaquotepronostico
Mondiali, Belgio-Nuova Zelanda è uno spareggio per i sedicesimi: il pronostico© APS

Chi non può fare calcoli, anche per il nome che porta, è il Belgio. La nazionale di Rudi Garcia era considerata la grande favorita in questo girone ma fin qui ha decisamente deluso. All’1-1 contro l’Egitto ha fatto seguito lo 0-0 con l’Iran e ancora manca il gol su azione, nonostante i 38 tiri totali effettuati in due partite.

Comparazione quote Belgio-Nuova Zelanda: Multigol 1-2 primo tempo

 I Diavoli Rossi hanno mostrato tutte le loro difficoltà a scardinare difese chiuse e in diverse occasioni è stato bravo Courtois (5 parate totali) ad evitare scenari ben peggiori per i suoi. Ora Rudi Garcia si gioca tutto contro la Nuova Zelanda, che sogna la sua prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Al Mondiale gli “All Whites” non hanno mai vinto un match: 4 pareggi e 4 ko, con score di 7 gol segnati e ben 19 subìti. Il Belgio trova dunque un avversario a cui può far male ma a rendere poco appetibile il “2” è la quota contenuta associata a questo segno: 1.15 per Eplay24 e Lottomatica, 1.14 per Bet365. La necessità di vincere da parte delle due nazionali potrebbe far sì che il tabellino venga sbloccato nei primi 45 minuti. Si può considerare, allora, il “Multigol 1-2 primo tempo” a quota 1.55 su Eplay24, 1.57 su Snai e Planetwin.

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