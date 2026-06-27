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Croazia-Ghana, per le quote è match da segno 1 ma...

Ultimi 90 minuti nel gruppo L, con un pareggio entrambe andrebbero ai sedicesimi
Amedeo Paioli
2 min
Croazia-Ghanapronosticoquote
Croazia-Ghana, per le quote è match da segno 1 ma...© APS

Nel gruppo L del Mondiale in corso sono rimaste in tre a contendersi il primo posto e una è già pronta, invece, a fare i bagagli per rientrare a casa. Ciò vuol dire che al momento in testa al girone con 4 punti ci sono Inghilterra e Ghana (i britannici hanno un gol di vantaggio nella differenza reti) seguiti dalla Croazia a quota 3 e Panama, già eliminato, fanalino di coda con zero punti all’attivo. 

Comparazione quote: Croazia-Ghana segno 1

Gli ultimi novanta minuti mettono di fronte Croazia e Ghana che, alle 23 di stasera, si affrontano per conquistare l’accesso diretto ai sedicesimi anche se, vale la pena sottolinearlo, con 4 punti si dovrebbe rientrare tra le migliori terze andando avanti comunque nella manifestazione. Una considerazione che mette probabilmente tranquillità alla nazionale africana (i 4 punti li ha già) ma un pizzico di preoccupazione alla Croazia che, in caso di sconfitta, resterebbe con i 3 punti attuali e rischierebbe di andar fuori. E, per completare il discorso, non va dimenticato il pareggio con il quale, grazie a un punto ciascuno, sarebbero entrambe qualificate. Per le quote la Croazia sembra però aver voglia di effettuare il sorpasso e allora il segno 1 è quello da considerare: quota 1.77 su Eplay24, 1.75 su Bwin, 1.73 su William Hill.

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