Luis Diaz sfida Cristiano Ronaldo: il pronostico di Colombia-Portogallo

Una, la Colombia , le ha vinte entrambe, l’altra, il Portogallo , ha esordito con un pareggio facendo poi bottino pieno nella esibizione successiva. Morale? Nel gruppo K al momento i sudamericani occupano il primo posto e sono già matematicamente qualificati ai sedicesimi mentre i lusitani sono un paio di lunghezze più indietro ma non hanno ancora la certezza matematica della piazza d’onore (anche se il vantaggio di 6 reti nei confronti della Repubblica del Congo dovrebbe confermare loro questa posizione anche in caso di ko all’ultima uscita).

Comparazione quote: segno 2 Colombia-Portogallo

Un ko al quale, però, Cristiano Ronaldo e compagni non vorranno neanche lontanamente prendere in considerazione e così la sfida di stanotte (l’una e mezza, ora italiana) tra Colombia e Portogallo, risulterà quindi decisiva per la definizione dei primi due posti nel girone. La nazionale rossoverde è vero che ha compiuto un mezzo passo falso contro il Congo (forse ha affrontato la sfida con un po’ troppa sufficienza) ma è altrettanto vero che fino a quel momento aveva fatto registrare un ottimo rendimento con altrettanto ottimi risultati. La conferma della “ripresa” del Portogallo è arrivata nell’ultima uscita contro l’Uzbekistan disintegrato con un perentorio 5-0. Anche la Colombia prima delle due vittorie a questo Mondiale veniva da diversi successi nelle amichevoli disputate con l’eccezione, però. di due sconfitte di fila contro Croazia e Francia, ovvero le due avversarie più forti incontrate dall’inizio di questo 2026. Con un pareggio entrambe finirebbero ai sedicesimi ma mantenendo l’ordine di classifica attuale e, probabilmente, questo potrebbe non piacere a Roberto Martinez, tecnico dei lusitani. Il primato è sempre motivo di orgoglio e il segno 2 che vale il sorpasso, carta alla mano, ci potrebbe senz’altro stare. La vittoria del Portogallo è quotata a 1.97 da Eplay24, a 1.95 da Eurobet, a 1.90 da Sisal.