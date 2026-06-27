Pronostico Algeria-Austria, il pareggio fa comodo a tutti: i bookmaker confermano

A seguire, le 4 di domattina (ora italiana), si chiude anche il gruppo J dove l’Argentina di Messi ha già conquistato il primo posto e dove, invece, Austria e Algeria si troveranno di fronte per decidere chi tra le due, al momento appaiate a quota 3 punti), finirà seconda e chi terza.
Comparazione quote: Algeria-Austria segno X
Sulla carta l’Austria avrebbe qualche chance in più di aggiudicarsi il match ma con 4 punti la qualificazione, tra le migliori terze, dovrebbe essere assicurata. Con il pareggio quindi, l’Austria come seconda e l’Algeria come terza, si qualificherebbero entrambe. Un ragionamento fatto anche dalle quote che assegnano proprio all’X il premio più basso. Il pareggio di Algeria-Austria si può giocare a 2.05 su GoldBet e Planetwin, a 2.24 su Eplay24.