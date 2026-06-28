Serie b brasiliana, migliori quote e pronostico di Juventude-Ceara

In occasione dei Mondiali la maggior parte dei campionati che si giocano in estate si concede una pausa ma, invece, ce ne sono degli altri che proseguono senza sosta. Tra questi, all’altro capo del mondo (dove non è estate), c’è la serie B brasiliana che è giunta alla sua 15ª giornata con un paio di squadre già in grandissima difficoltà (l’America Mg è ultima con 6 punti a -10 dalla quint’ultima, il Ponte Preta è penultimo con 8 punti facendo entrambe registrare il peggior attacco e le due peggiori difese del torneo). Per il resto, invece, è tutto ancora apertissimo, soprattutto in vetta dove ci sono otto squadre racchiuse in soli 6 punti che si contendono i primi due posti (che valgono la promozione diretta in serie A) e i quattro successivi (che regalano i playoff promozione).

Comparazione quote: segno 1 Juventude-Ceara

Di questo gruppo fa parte la Juventude, sesta a braccetto con Operario e Fortaleza prima del via di questo turno), che riceve il Ceara, formazione invece impegnata a mantenere qualche lunghezza di distanza dalla zona retrocessione (al momento sono 2 le lunghezze di vantaggio dal quart’ultimo posto).

La prima cosa che in questo match salta agli occhi è il dato relativo alle reti subìte dalla Juventude, soltanto 8 che ne fanno la miglior difesa del campionato (14, invece le reti all’attivo). Il Ceara di reti ne ha fin qui messe a segno 15 ma ne ha incassate 16 e questi dati, insieme al fatto che l’undici di Caxias do Sul in casa ha finora perso soltanto una volta realizzando 9 reti con una sola rete al passivo, spingono decisamente il pronostico in direzione del segno 1. Un segno 1 che renderebbe il doppio della posta (e per questo anche interessante) e porterebbe la Juventude a -3 punti dal Vila Nova capolista (che ha già giocato). La vittoria della Juventude è offerta a 2.06 da Eplay24, a 2.05 da BetFlag, a 2.00 da Bwin e Sisal.