Pronostico Germania-Paraguay, vittoria tedesca con gol di Havertz? I bookie ci credono

Comparazione quote: segno 1 Germania-Paraguay

La, nonostante il passo falso contro(1-2), ha chiuso al primo posto il proprio girone e adesso trova, nei, ilripescato come una delledopo essere finito dietro Usa e Australia nel gruppo D di questo. Ecco, in programma lunedì 29 giugno alle ore 22.30.

Per i tedeschi un ko ininfluente dopo 11 vittorie consecutive non sembra poter avere conseguenze. La sfida contro il Paraguay sembra alla sua portata e l’1 sembra obbligato. La vittoria tedesca è proposta a 1.35 da Eplay24, a 1.33 da Bet365 e Sisal. Il pareggio si gioca a 5.25, il 2 del Paraguay a 8.50.