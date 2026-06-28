Pronostico Germania-Paraguay, vittoria tedesca con gol di Havertz? I bookie ci credono

Comparazione quote: segno 1 Germania-Paraguay
Per i tedeschi un ko ininfluente dopo 11 vittorie consecutive non sembra poter avere conseguenze. La sfida contro il Paraguay sembra alla sua portata e l’1 sembra obbligato. La vittoria tedesca è proposta a 1.35 da Eplay24, a 1.33 da Bet365 e Sisal. Il pareggio si gioca a 5.25, il 2 del Paraguay a 8.50.
Marcatori Germania-Paraguay, ecco chi sono i favoriti dei bookie
Tra i marcatori più probabili secondo i bookie svettano Havertz e Undav, entrambi offerti a 2.50. Occhio alla verve di Sane, che può incidere con gol o assist: quota 2.50.