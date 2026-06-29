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Il pronostico di Brasile-Giappone: Ancelotti favorito per un posto negli ottavi, occhio al Goal

Le quote del match di Houston tra la Selecao e la nazionale nipponica
Amedeo Paioli
2 min
Brasile-Giapponepronosticoquote
Il pronostico di Brasile-Giappone: Ancelotti favorito per un posto negli ottavi, occhio al Goal© APS

Arrivo a pari punti con il Marocco (non senza qualche malumore iniziale) per il Brasile che, nella fase a gironi, ha conquistato il primato soltanto grazie a una migliore differenza reti generale (visto che il match d’esordio contro la nazionale nordafricana si era chiuso sull’1-1). 

Comparazione quote: Brasile-Giappone Goal

Il Giappone, nel suo gruppo, è invece finito secondo dietro l’Olanda pur avendo pareggiato (2-2) contro gli “Arancioni” nella sua gara inaugurale di questo Mondiale ma pregiudicando tutto negli ultimi novanta minuti con l’1-1 rimediato contro la Svezia. La nazionale carioca, dopo l’inizio in sordina, ha beneficiato degli interventi di Carlo Ancelotti che ha dato una scossa ai suo giocatori facendo partire la “regola del tre” con il 3-0 ad Haiti prima e il 3-0 alla Scozia poi. Nel match di stasera a Houston tra Brasile e Giappone può senz’altro pesare il risultato dell’amichevole disputata a metà ottobre dell’anno scorso proprio tra queste due nazionali. Una amichevole che il Giappone si è aggiudicato per 3-2 con i verdeoro che, probabilmente, pensavano di aver già vinto (2-0 per loro al termine dei primi 45’) ma che poi i nipponici hanno ribaltato con 3 reti nella ripresa. Sulla carta è il Brasile che stavolta parte comunque favorito: per Eplay24 l’1 vale 1.68, contro l’1.67 di Bet365 e l’1.65 di Snai. Probabilmente, però, c’è anche il Goal che non deve essere trascurato: quota 1.85 su Eplay24 Betsson, 1.90 su Lottomatica e Planetwin

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