Mondiali, Francia pigliatutto? Le quote dei bookie per il filotto transalpino

In occasione del Mondiale ci sono tipologie di scommessa legate alle singole partite e altre che riguardano lo svolgimento del torneo. Gioco aperto sull’ipotesi che una “squadra vinca tutte le partite disputate nella manifestazione”. Ecco le quote dei bookmaker.
La Francia vince tutte le partite? La pazza idea dei bookie
Solo tre nazionali possono concorrere per questa “impresa”: Argentina, Francia e Messico. I bookmaker assegnano più chance alle prime due: è dato a 15 un eventuale filotto di vittorie. Per il Messico la quota schizza a 100.
I bookie ovviamente guardano lontano, fino alla finalissima del 19 luglio. L’eventualità che la Francia sia una delle due finaliste (a prescindere dall’esito del match) è in lavagna a 2.75. Meno accreditato in quest’ambito il Messico, proposto finalista a quota 20.