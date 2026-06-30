Messico-Ecuador, per i bookie poche reti in vista: il pronostico

Comparazione quote: Messico-Ecuador Under 2,5

La nazionale di Javier Aguirre ha battuto in rapida successione Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca segnando sei reti senza subirne alcuna. Degna di lode la sua striscia di undici risultati utili consecutivi, con all’interno nove vittorie e altrettanti clean sheet. Tavola apparecchiata per la festa messicana? Apparentemente sì ma occhio all’Ecuador che battendo in rimonta la Germania (già certa del primo posto) ha mandato in estasi il suo popolo. I sudamericani nelle qualificazioni avevano subìto pochissimi gol e in questa fase finale ne hanno concesso uno alla Costa d’Avorio e un altro alla Germania (0-0 contro Curacao). Alla luce di questi dati, questo sedicesimo di finale promette “garra” ed equilibrio più che spettacolo. Un contesto, per i bookmaker, da Under 2,5. Quota 1.38 su Bwin, 1.40 su Snai e Eplay24. E se Messico-Ecuador, come capitato negli ultimi tre scontri diretti, si chiudesse in parità? Il segno X al 90’ vale 2.90 per BetFlag e Bet365, 2.95 per Eplay24. Per abbassare un po’ il coefficiente di difficoltà si può valutare l’esito chance mix “X primo tempo o X finale”, offerto mediamente a 1.55.