Mondiali, Inghilterra-Congo: per i bookie Tuchel avanza agli ottavi ma...

Comparazione quote: Inghilterra-Congo 1+Multigol 1-3

Un’Inghilterra che con Tuchel al timone ha vinto 10 partite ufficiali su 11. L’unico mezzo passo falso, curiosità, è arrivato contro una nazionale africana, il Ghana, nella fase a gironi del Mondiale. I risultati dei Tre Leoni evidenziano una propensione a collezionare No Goal e Under 2,5. Il Congo, ripescato tra le migliori terze dopo il 3-1 all’Uzbekistan, ha dimostrato di non essere uno sparring partner: ha prima imposto il pareggio al Portogallo di Cristiano Ronaldo (1-1) e poi perso di misura contro la Colombia. Gli inglesi, logicamente favoriti, faranno bene ad affrontare il match con il massimo impegno. In sede di pronostico, un’opzione da tenere d’occhio è la combo 1+Multigol 1-3. Un esito quotato a 1.75 da Eurobet, a 1.74 da Eplay24, a 1.72 da Sisal.