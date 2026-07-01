Spagna-Austria, il pronostico: all'orizzonte uno tra Cristiano Ronaldo e Modric

Spagna favorita: quanto paga il segno 1 e non solo...

Nel dettaglio, Lamine Yamal e compagni dopo aver pareggiato per 0-0 contro Capo Verde hanno prima battuto per 4-0 l’Arabia Saudita e poi hanno liquidato la pratica Uruguay con un semplice 1-0. Più “scoppiettante” il cammino dell’Austria che con 6 reti all’attivo e altrettante al passivo ha fatto registrare 1 vittoria (3-1 Giordania), un pareggio (3-3 Algeria) e una sconfitta (2-0 Argentina) nel gruppo J. Le quote pendono tutte dalla parte della nazionale allenata da Luis de la Fuente, il segno 1 è in lavagna a 1.33 su Eplay24, a 1.32 su Planetwin e Snai. L’esito Goal si gioca a 2.25 mentre l’Over 2,5 è proposto a 1.77. Da provare la “combo” che lega l’Over 1,5 Casa all’Under 1,5 Ospite offerta a 1.64.