Sinner-Brooksby, terzo turno di Wimbledon: migliori quote e pronostico

Nel terzo turno dello Slam di Wimbledon Jannik Sinner affronta l’americano Brooksby , numero 81 del ranking. Dopo aver battuto in 5 set Kecmanovic , Jannik ha vinto in 3 parziali (i primi due al ti break) la successiva sfida contro Borges , senza ancora esprimere il suo tennis migliore. Brooksby, invece, ha liquidato in 3 set sia l’australiano Vukic che il peruviano Buse . Secondo incrocio in carriera tra i due, il primo in assoluto sull’erba. Ecco quote e pronostico di Sinner-Brooksby , in programma venerdì 3 luglio sul Centre Court.

Sinner favorito, almeno un tie break nell’incontro?

Ai 31 ace contro Kecmanovic, Sinner ne ha aggiunti altri 22 contro Borges, dimostrando come il servizio sia la principale risorsa a cui il numero 1 stia attingendo (anche) nei momenti di maggiore difficoltà. Il suo prossimo avversario, Brooksby, è arrivato a Wimbledon con uno score stagionale (modesto) di 6 vittorie e 15 sconfitte. Sull’erba, l’americano è stato sconfitto agli ottavi sia al Queen’s (F. Cerundolo) che a Eastbourne (Humbert). Difficile che il numero 81 del mondo, con 33ª posizione come best ranking, possa vincere il match ma magari potrà allungare un po’ la sfida sfruttando la non perfetta condizione fisica di Jannik. L’azzurro resta favoritissimo per la vittoria: quota 1.01 su Bwin e William Hill, 1.02 su Eplay24 e Netwin. Tra le scommesse “alternative” è da valutare la possibilità che, come nei primi due match giocati a Wimbledon da Sinner, ci sia almeno un tie break nell’incontro: a 2.10 su Eplay24, NetBet e Vincitu.