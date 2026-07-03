Pronostico Colombia-Ghana, in palio l'ultimo biglietto per gli ottavi del Mondiale

La storia di questi Mondiali ha mandato un chiaro messaggio: battere le nazionali africane non è semplice per nessuno. Vedi l’Inghilterra che ha dovuto aggrapparsi alle giocate del suo campione Kane per avere ragione della DR Congo. La Colombia , pure favorita , dovrà dunque maneggiare con cura il “giocattolo” Ghana , allenato dal giramondo Carlos Queiroz che nel 2019/20 ha allenato gli stessi “Cafeteros”. Ecco quote e pronostico di Colombia-Ghana , in programma alle 3.30 di sabato 4 luglio.

Comparazione quote: Colombia-Ghana No Goal

I sudamericani, poco reclamizzati, hanno chiuso in vetta alla classifica del loro girone davanti al Portogallo: 0-0 nello spareggio per il primo posto contro Cristiano Ronaldo. Nazionale solida quella allenata da Nestor Lorenzo, che magari ci mette un po’ ad entrare in clima partita: le 4 reti segnate nella fase a gironi sono arrivate dopo il 40° minuto. Il Ghana è approdato ai sedicesimi come una delle migliori terze. Ha fatto il suo battendo 1-0 Panama, guadagnandosi la fase ad eliminazione diretta con il punto conquistato contro l’Inghilterra grazie ad una prova tutta sostanza. Quella che servirà anche contro la Colombia, visto che il Ghana non è mai riuscito a segnare più di una rete negli ultimi dieci incontri. Nelle tre partite del girone il Ghana ha fatto registrare un possesso palla medio che si attesta sul 36%. Il copione tattico sembra abbastanza chiaro: iniziativa alla Colombia, per poi tentare di colpire se si presenta l’occasione giusta (magari con la stella Semenyo, al netto delle sue condizioni non ottimali). Così inquadrata, la sfida tra le due nazionali potrebbe andare in archivio (al triplice fischio) con almeno una squadra a secco. Una valutazione che i bookie condividono, visto che il No Goal è quotato a 1.55 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.53 da Bwin. Per il Goal, invece, le quote si spingono fino a 2.35. Un’alternativa? Il Multigol 1-3, offerto a 1.32 da Eplay24 e NetBet, a 1,40 da Sisal.