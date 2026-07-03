Pronostico Canada-Marocco, Leoni dell'Atlante favoriti per un posto nei quarti di finale

Il Canada merita tutto il rispetto possibile ma in questo Mondiale il Marocco ha visto cose ben peggiori. Per la generazione d’oro marocchina l’occasione di andare avanti è ghiotta, perchè il campo ha detto che Hakimi e compagni hanno giocato alla pari contro Brasile e Olanda (eliminata ai rigori). E che, con 33 risultati utili consecutivi alle spalle, il tetto del mondo è meno difficile da raggiungere.