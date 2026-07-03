Pronostico Canada-Marocco, Leoni dell'Atlante favoriti per un posto nei quarti di finale

Il Canada merita tutto il rispetto possibile ma in questo Mondiale il Marocco ha visto cose ben peggiori. Per la generazione d’oro marocchina l’occasione di andare avanti è ghiotta, perchè il campo ha detto che Hakimi e compagni hanno giocato alla pari contro Brasile e Olanda (eliminata ai rigori). E che, con 33 risultati utili consecutivi alle spalle, il tetto del mondo è meno difficile da raggiungere.
Comparazione quote: Canada-Marocco segno 2
Il Canada di Jesse Marsch fin qui ha fatto il suo dovere, sfruttando un percorso abbastanza agevole. La vittoria sul Sudafrica è arrivata solo al fotofinish, l’unica bocciatura (caso strano) è arrivata contro l’unica nazionale di un certo livello fin qui affrontata, come la Svizzera. In sede di pronostico il segno 2 pare quindi imprescindibile: quota 1.75 su Bet365 e Planetwin, 1.78 su Eplay24. Per chi vuole scegliere la via della prudenza (in match del genere da dentro o fuori non si sa mai...), il consiglio è di valutare la combo X2 più Multigol 1-4, in lavagna a 1.42.