Paraguay-Francia, il pronostico è sul numero di gol segnati dai Bleus

Comparazione quote: Paraguay-Francia Multigol 2-4 Squadra 2

Di fronte c’è la nazionale che più di tutte ha impressionato, segnando 13 gol in 4 partite. La Francia di Deschamps parte con i favori del pronostico contro l’orgogliosa Albirroja, che dopo aver pagato dazio al debutto contro gli Usa si è poi riassestata. Solo le briciole concesse a Turchia, Australia (pareggio annunciato) e appunto Germania: tre Under 2,5 di fila. La marcia trionfale dei transalpini è scandita invece dall’Over 2,5 e proprio il numero di gol totali è uno dei temi caldi del match in programma a Philadelphia. Per quanto visto finora, sono due gli esiti che meritano di finire sotto i riflettori. Il “Multigol 2-4 Squadra 2” (a 1.58 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Sisal) e il “2 handicap” (match che inizia da 1-0), a quota 1.50.