Campionato svedese, 11a giornata: quote e pronostico di Degerfors-Malmo

E' trascorso poco più di un mese da quando sono state disputate le ultime partite dell’ Allsvenskan , la serie A svedese. Poi il campionato si è fermato per lasciare spazio alla nazionale maggiore che è partita per il Mondiale ma adesso, dopo l’eliminazione ai sedicesimi per mano della Francia, in Svezia si torna a giocare. E si riparte con il Sirius sempre più capolista davanti a Hacken, Elfsborg e Hammarby (tre squadre molto vicine tra loro) che seguono, però, a molti punti di distanza.

Comparazione quote: Degerfors-Malmo Goal

Il torneo si rimette in moto con le partite dell'11a giornata. Ieri sera è toccato a Sirius-Mjallby e oggi, a ora di pranzo, si continua con altre due sfide che non riguardano però le zone alte della classifica. Il decaduto Malmo (solo qualche anno fa dominatore della scena svedese) viaggia quest’anno esattamente a metà graduatoria ma molto più vicino alle terz’ultime (solo 3 punti di vantaggio su di esse) che alle formazioni di testa. Botheim e compagni giocano sul campo del Degerfors che fa invece parte del terzetto di terz’ultime e, visto che chi chiude in questa posizione è chiamato a giocarsi la permanenza nella massima serie con uno spareggio, è evidente che la posta in palio nel match dello Stora Valla è assai importante. Il Degerfors, finora, ha segnato abbastanza poco (solo 12 reti all’attivo contro le 16 al passivo) mentre il Malmo di reti ne ha fatte e subìte 20 (terzo migliore attacco e quarta peggior difesa del campionato). Considerando anche una amichevole disputata a fine giugno da entrambe le squadre, il Degerfors viene poi da 8 esiti Goal consecutivi contro i 6 Goal e Over 3,5 collezionati dal Malmo nelle ultime 6 esibizioni. Le quote sorridono più al segno 2: a 2.10 su Eplay24, GoldBet e William Hill. Tuttavia, con questi numeri recenti, forse è il Goal a offrire buone chance di successo: quota 1.65 su Planetwin, 1.64 su Eplay24, 1.63 su Bwin.