Pronostico Halmstad-Vasteras, una sfida tra pericolanti

In contemporanea con Degerfors-Malmo si gioca anche Halmstad-Vasteras che mette di fronte la penultima della classe (solo 6 punti in 10 partite) contro un’altra pericolante (gli ospiti hanno 12 punti all’attivo, solo 2 in più rispetto al più volte già ricordato trio di terz’ultime) ma, soprattutto, due tra le peggiori difese del torneo (l’Halmstad, con sole 9 reti realizzate, presenta anche il peggior attacco).
Comparazione quote: Halmstad-Vasteras segno X
Il Vasteras in trasferta non ha ancora mai pareggiato ma ha vinto 2 delle 5 gare esterne disputate, l’Halmstad in casa ha diviso la posta in 2 occasioni su 5. Attenzione all’X, segno offerto a 3.30 da Eplay24, Bwin e Bet365.