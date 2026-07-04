Pronostico Halmstad-Vasteras, una sfida tra pericolanti

Comparazione quote: Halmstad-Vasteras segno X

Il Vasteras in trasferta non ha ancora mai pareggiato ma ha vinto 2 delle 5 gare esterne disputate, l’Halmstad in casa ha diviso la posta in 2 occasioni su 5. Attenzione all’X, segno offerto a 3.30 da Eplay24, Bwin e Bet365.