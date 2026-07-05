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Pronostico Messico-Inghilterra: Tre Leoni favoriti per il passaggio del turno ma...

Padroni di casa a caccia dell'impresa contro gli inglesi, aggrappati ai gol di Harry Kane
1 min
Messico-InghilterrapronosticoKane
Pronostico Messico-Inghilterra: Tre Leoni favoriti per il passaggio del turno ma...© APS

Il secondo ottavo di finale in programma vede una delle nazionali di casa, il Messico, affrontare l’Inghilterra che ha raggiunto questo traguardo non senza dare preoccupazioni ai propri tifosi. 

Comparazione quote: Messico-Inghilterra Under 2,5

Nel sedicesimo contro la Repubblica Democratica del Congo è passata in svantaggio al 7’ e solo nel quarto d’ora finale è riuscita a pareggiare prima e ribaltare il risultato poi grazie a una doppietta di Kane. Il Messico è imbattuto da 12 partite nelle quali ha incassato solo 2 reti (23 realizzate) e l’Under 2,5 suggerito dalle quote sembra così poter trovare una valida giustificazione. Massimo due reti al 90’ si giocano a 1.55 su Bwin, a 1.57 su BetFlag, a 1.62 su Eplay24. Per il passaggio del turno i bookie vedono favorita l’Inghilterra, data 1.73, il Messico ai quarti si gioca a 2.12. L’ipotesi tempi supplementari è reperibile a 2.95.

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