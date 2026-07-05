Pronostico Messico-Inghilterra: Tre Leoni favoriti per il passaggio del turno ma...

Comparazione quote: Messico-Inghilterra Under 2,5

Nel sedicesimo contro la Repubblica Democratica del Congo è passata in svantaggio al 7’ e solo nel quarto d’ora finale è riuscita a pareggiare prima e ribaltare il risultato poi grazie a una doppietta di Kane. Il Messico è imbattuto da 12 partite nelle quali ha incassato solo 2 reti (23 realizzate) e l’Under 2,5 suggerito dalle quote sembra così poter trovare una valida giustificazione. Massimo due reti al 90’ si giocano a 1.55 su Bwin, a 1.57 su BetFlag, a 1.62 su Eplay24. Per il passaggio del turno i bookie vedono favorita l’Inghilterra, data 1.73, il Messico ai quarti si gioca a 2.12. L’ipotesi tempi supplementari è reperibile a 2.95.