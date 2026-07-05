Non solo Mondiali, si gioca anche... in Brasile: il pronostico di Nautico-Juventude

Comparazione quote: Nautico-Juventude Multigol 1-3

Il Nautico è più in basso in classifica e nelle ultime 5 esibizioni ha rimediato soltanto un punto. La Juventude ha invece vinto 4 delle ultime 5 partite ma per le quote non parte favorita: segno 2 a 3.10 sulla lavagna di Bwin, a 3.30 su Netwin e Eplay24. Nel dubbio potrebbe essere meglio ricorrere al Multigol 1-3: a 1.26 su Eplay24 e NetBet, a 1.27 su Eurobet.