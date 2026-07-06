Pronostici campionato svedese: cosa giocare in Hacken-Djurgarden

Comparazione quote: Hacken-Djurgarden Goal+Over 2,5

Il Djurgarden (che deve recuperare una partita) ha iniziato questo campionato facendo registrare un rendimento a singhiozzo raccogliendo, finora, 4 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio che lo relegano a metà classifica, più vicino al terz’ultimo posto (quello dove si rischia la retrocessione) che alle posizioni di vertice. Per quanto riguarda l’Hacken è doveroso evidenziare che dopo 10 giornate è ancora imbattuto (5 vittorie e 5 pareggi) mentre, sotto il profilo delle reti, le due formazioni presentano numeri abbastanza simili. La seconda della classe fa registrare 20 gol all’attivo e 14 al passivo mentre la sua avversaria risponde con 19 reti all’attivo e 13 al passivo. L’Hacken, in casa, ha finora collezionato 3 vittorie e 2 pareggi con 5 esiti Goal e altrettanti Over 2,5 mentre il Djurgarden ha fin qui giocato solo 3 volte in trasferta (2 vittorie e un ko) riuscendo sempre a realizzare almeno una rete. Si parte con il segno 1 leggermente favorito (vale 2.45 contro il 2.55 previsto per il 2) rispetto agli altri due ma sono Goal e Over 2,5 che sembrano poter meritare più di una semplice attenzione. La combo Goal+Over 2,5 è proposta a 1.64 da Eplay24 e NetBet, a 1.75 da Sisal.