Pronostico e quote Brommapojkarna-Gais, occhio al numero di reti totali

Comparazione quote: Brommapojkarna-Gais Multigol 2-4

Il Gais ha subìto soltanto 11 reti facendosi notare, almeno per il momento, come migliore difesa del campionato e ne ha messe a segno 16 mentre il “Bromma” ne ha segnate 15 e incassate 16. Anche così l’undici di casa ha comunque, in totale, 8 esiti Over 2,5 all’attivo (contro 2 soli Under 2,5) e 7 esiti Goal mentre il Gais risponde con 6 Over 2,5 e 5 Under 2,5 associati a 5 Goal e 6 No Goal (con un solo incontro nel quale non è andato a segno). In questa partita l’esito sembra apertissimo ma con le due squadre in grado comunque di segnare. Il Multigol 2-4 potrebbe andar bene: quota 1.39 su Eplay24 e NetBet, 1.52 su Sisal.