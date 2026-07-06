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Argentina-Egitto, la super sfida tra Messi e Salah vale un posto nei quarti di finale: il pronostico

Dopo la grande paura contro Capo Verde, l'Albiceleste cerca la qualificazione contro gli africani che hanno già fatto la storia
Federico Vitaletti
2 min
Pronostico Argentina-EgittoMessiquote
Argentina-Egitto, la super sfida tra Messi e Salah vale un posto nei quarti di finale: il pronostico© APS

Con grande sofferenza ma l’Argentina è ancora viva. Il successo per 3-2 contro Capo Verde (1-1 al 90’) fa sì che Messi e compagni possano proseguire la loro difesa del titolo di campioni del mondo. Martedì ad Atlanta l’Albiceleste affronta l’Egitto, che nella sua storia non si era mai spinto così avanti in occasione di un torneo iridato. Ecco il pronostico di Argentina-Egitto, in programma martedì 7 luglio alle ore 18.00. 

Comparazione quote: Argentina-Egitto Multigol 2-3 secondo tempo

I Faraoni, va detto, non hanno incantato. Un solo successo, sulla modesta Nuova Zelanda, più tre pareggi contro Belgio, Iran e Australia (match poi vinto ai rigori). Ora l’ostacolo più impegnativo, quell’Argentina che viene da dieci vittorie più un pareggio e che, nei 90 regolamentari, non incassa più di una rete dal 15 novembre del 2024. L’Egitto ha perso solo una delle ultime 8 partite, in amichevole, contro il Brasile. Per i bookie i Faraoni partono sfavoriti nelle “Antepost” sul passaggio del turno: sono a 5.50 contro l’1.15 previsto per l’Argentina. Il match contro Capo Verde però qualcosa deve pur insegnare. Per una quota più alta, occhio al Multigol 2-3 secondo tempo: a 2.42 sulle lavagne di Eplay24 e Vincitu, a 2.50 su Sisal.

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