Argentina-Egitto, la super sfida tra Messi e Salah vale un posto nei quarti di finale: il pronostico

Con grande sofferenza ma l’Argentina è ancora viva. Il successo per 3-2 contro Capo Verde (1-1 al 90’) fa sì che Messi e compagni possano proseguire la loro difesa del titolo di campioni del mondo . Martedì ad Atlanta l’Albiceleste affronta l’Egitto , che nella sua storia non si era mai spinto così avanti in occasione di un torneo iridato. Ecco il pronostico di Argentina-Egitto , in programma martedì 7 luglio alle ore 18.00.

Comparazione quote: Argentina-Egitto Multigol 2-3 secondo tempo

I Faraoni, va detto, non hanno incantato. Un solo successo, sulla modesta Nuova Zelanda, più tre pareggi contro Belgio, Iran e Australia (match poi vinto ai rigori). Ora l’ostacolo più impegnativo, quell’Argentina che viene da dieci vittorie più un pareggio e che, nei 90 regolamentari, non incassa più di una rete dal 15 novembre del 2024. L’Egitto ha perso solo una delle ultime 8 partite, in amichevole, contro il Brasile. Per i bookie i Faraoni partono sfavoriti nelle “Antepost” sul passaggio del turno: sono a 5.50 contro l’1.15 previsto per l’Argentina. Il match contro Capo Verde però qualcosa deve pur insegnare. Per una quota più alta, occhio al Multigol 2-3 secondo tempo: a 2.42 sulle lavagne di Eplay24 e Vincitu, a 2.50 su Sisal.