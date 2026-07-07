Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale: chi si qualifica? Ecco il parere dei bookie

Comparazione quote: Svizzera-Colombia Under 2,5

Nei sedicesimi la Svizzera ha liquidato con una certa facilità la pratica Algeria, la Colombia si è limitata al compitino contro il Ghana (che ha chiuso senza tiri in porta) collezionando il terzo clean sheet di fila in questi Mondiali. Proprio la solidità delle due nazionali fa pensare ad un match con massimo due reti al 90’: su Eplay24 quota 1.56 per l’Under 2,5, con BetFlag e Planetwin che siberiano a 1.53. I quarti di finale raggiunti nel 2014 rappresentano il miglior risultato di sempre per la Colombia che, quote alla mano, parte favorita sulla Svizzera. L’ipotesi che a passare il turno siano i sudamericani (anche al termine di eventuali supplementari e rigori) è in lavagna a 1.65, la Svizzera ai quarti è invece proposta a 2.25. Match in cui i “Cafeteros” dovrebbero segnare uno o due gol totali (al 90’): un’eventualità quotata a 1.55 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Sisal.