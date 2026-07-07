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Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale: chi si qualifica? Ecco il parere dei bookie

Match equilibrato a Vancouver tra due nazionali solide: ne resterà soltanto una
Federico Vitaletti
2 min
Svizzera-Colombiapronosticoquote
Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale: chi si qualifica? Ecco il parere dei bookie© APS

La prima vittoria nell’era moderna di una gara ad eliminazione diretta (2-0 all’Algeria) regala alla Svizzera l’ottavo di finale contro l’ostica Colombia. Una sfida sulla carta equilibrata, tra due nazionali che hanno superato la prima fase da... prime della classe. Ecco quote e pronostico di Svizzera-Colombia: il fischio d’inizio alle ore 22 di martedì 7 luglio.

Comparazione quote: Svizzera-Colombia Under 2,5

Nei sedicesimi la Svizzera ha liquidato con una certa facilità la pratica Algeria, la Colombia si è limitata al compitino contro il Ghana (che ha chiuso senza tiri in porta) collezionando il terzo clean sheet di fila in questi Mondiali. Proprio la solidità delle due nazionali fa pensare ad un match con massimo due reti al 90’: su Eplay24 quota 1.56 per l’Under 2,5, con BetFlag e Planetwin che siberiano a 1.53. I quarti di finale raggiunti nel 2014 rappresentano il miglior risultato di sempre per la Colombia che, quote alla mano, parte favorita sulla Svizzera. L’ipotesi che a passare il turno siano i sudamericani (anche al termine di eventuali supplementari e rigori) è in lavagna a 1.65, la Svizzera ai quarti è invece proposta a 2.25. Match in cui i “Cafeteros” dovrebbero segnare uno o due gol totali (al 90’): un’eventualità quotata a 1.55 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Sisal.

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