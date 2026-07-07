Preliminari di Champions League, quote e pronostico di Floriana-Shamrock Rovers

Sono trascorsi soltanto 38 giorni dalla finale di Champions League , vinta dal Psg ai rigori contro l’Arsenal . Oggi è l’alba di una nuova stagione con le partite d’andata del primo turno preliminare . Un primo turno che prevede 14 partite (dieci oggi, le altre quattro domani) con andata e ritorno. Riflettori puntati sul primo atto del doppio confronto tra Floriana e Shamrock Rovers , ovvero i campioni in carica di Malta e Irlanda.

Comparazione quote: Floriana-Shamrock X2+Multigol 1-3

Lo Shamrock si sta confermando al vertice anche nel campionato in corso, dove guida con 7 punti di vantaggio sul Bohemians con 25 gare disputate. Il Floriana invece è fermo ai box da metà maggio, quando ha vinto appunto il suo campionato. Proprio questo elemento potrebbe giocare a favore dello Shamrock, che non pareggia da otto trasferte consecutive (cinque successi e tre sconfitte) e in otto delle ultime dieci gare esterne ha fatto registrare il Multigol 1-3. Nell’ottica del doppio confronto è lo Shamrock a meritare i favori del pronostico ma, proprio in considerazione del fatto che gli irlandesi giocheranno in casa la gara di ritorno, magari non spingeranno più di tanto in questa trasferta. Da valutare l’ipotesi del Multigol 1-3, a cui si può legare in combo la doppia chance X2 per alzare un po’ la quota. La combo X2+Multigol 1-3 è offerta a 2.01 da Eplay24, a 1.90 da Snai e da Sisal.