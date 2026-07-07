Peronostico Vardar-Kups, match equilibrato con un esito in vetrina

Alla National Arena di Skopje i padroni di casa del Vardar ospitano il Kups , campione uscente del massimo torneo finlandese. L’undici macedone attende la ripresa del suo campionato, nel frattempo ha giocato due amichevoli contro formazioni sammarinesi: 1-1 con il La Fiorita e vittoria per 3-2 sulla Virtus.

Comparazione quote: Vardar-Kups Goal

Lo scorso anno il Kups ha fatto un po’ di strada in Conference League, perdendo ai sedicesimi contro i polacchi del Lech. Il Vardar invece non prese parte alla fase principale del terzo torneo continentale: eliminazione al secondo turno delle qualificazioni per mano del Losanna. In casa i macedoni sono reduci da sei vittorie consecutive, l’ultima sconfitta esterna del Kups risale al 2 maggio: 0-2 in campionato sul campo dell’Oulu. In un match che si preannuncia sostanzialmente equilibrato ci si può aspettare almeno una rete per parte. L’esito Goal è in lavagna a 1.73 su Eplay24, a 1.75 su Planetwin e Lottomatica. In alternativa occhi puntati sul Multigol 2-3 a quota 1.95.