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Peronostico Vardar-Kups, match equilibrato con un esito in vetrina

L'analisi del match d'andata in programma alla National Arena di Skopje
2 min
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Peronostico Vardar-Kups, match equilibrato con un esito in vetrina© EPA

Alla National Arena di Skopje i padroni di casa del Vardar ospitano il Kups, campione uscente del massimo torneo finlandese. L’undici macedone attende la ripresa del suo campionato, nel frattempo ha giocato due amichevoli contro formazioni sammarinesi: 1-1 con il La Fiorita e vittoria per 3-2 sulla Virtus. 

Comparazione quote: Vardar-Kups Goal

Lo scorso anno il Kups ha fatto un po’ di strada in Conference League, perdendo ai sedicesimi contro i polacchi del Lech. Il Vardar invece non prese parte alla fase principale del terzo torneo continentale: eliminazione al secondo turno delle qualificazioni per mano del Losanna. In casa i macedoni sono reduci da sei vittorie consecutive, l’ultima sconfitta esterna del Kups risale al 2 maggio: 0-2 in campionato sul campo dell’Oulu. In un match che si preannuncia sostanzialmente equilibrato ci si può aspettare almeno una rete per parte. L’esito Goal è in lavagna a 1.73 su Eplay24, a 1.75 su Planetwin e Lottomatica. In alternativa occhi puntati sul Multigol 2-3 a quota 1.95.

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