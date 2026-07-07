Primo turno preliminare di Champions League, il pronostico di Kairat Almaty-Sutjeska

Lo scorso anno il Kairat Almaty riuscì a qualificarsi per la prima volta alla fase a gironi (fase campionato) della Champions . L’avventura fu poco gloriosa: ultima su 36, la squadra kazaka racimolò un solo punto in otto gare. Ma fu comunque un’impresa perchè il Kairat prese la rincorsa dai turni preliminari eliminando Olimpia Lubiana, Kups, Slovan Bratislava e addirittura il Celtic ai playoff.

Comparazione quote: Kairat-Sutjeska segno 1

Quest’anno la caccia alla Champions riparte da un primo turno sulla carta abbordabile contro il Sutjeska. L’undici montenegrino ha chiuso il suo campionato (vinto) con un ko, poi ha perso anche le successive tre amichevoli disputate. Il Kairat nel campionato in corso è secondo alle spalle dell’Ordabasy e sta viaggiando ad un ritmo sostenuto: 4 vittorie consecutive, con 15 gol segnati nel periodo. Ci sono tutti gli elementi per ipotizzare un segno 1 in questa sfida: quota 1.30 su Snai, 1.29 su Bet365, 1.28 su Eplay24. Il Kairat proverà ad ipotecare la qualificazione segnando il più possibile. Da tenere in considerazione l’Over 1,5 Casa, ovvero il Kairat Almaty che segna almeno due gol: a 1.45 su Eplay24 e NetBet, 1.44 su Vincitu.