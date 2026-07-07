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Pronostico Petrocub-Egnatia, quanti gol ci saranno? Ecco cosa dicono le quote

Match d'andata del primo turno preliminare di Champions tra i campioni di Moldavia e quelli di Albania
Federico Vitaletti
2 min
Petrocub-Egnatiaquotepronostico
Pronostico Petrocub-Egnatia, quanti gol ci saranno? Ecco cosa dicono le quote© EPA

Tra le sfide d’andata del primo turno preliminare di Champions c’è anche Petrocub-Egnatia. Ecco il pronostico del match, in programma mercoledì 8 maggio alle ore 19.00. 

Comparazione quote: Petrocub-Egnatia Under 2,5

I moldavi a metà maggio hanno festeggiato il loro secondo titolo nella sua storia. Un trionfo che dà loro l’accesso a questo primo turno, con qualificazione da contendere agli albanesi dell’Egnatia. Non ci sono precedenti tra le due formazioni, il Petrocub ha messo nelle gambe 180 minuti ufficiali vincendo le prime due partite di campionato (con Over 2,5 annesso). L’Egnatia non ha ancora giocato un match con posta in palio dopo aver vinto il campionato, in amichevole ha battuto per 3-1 i rumeni del Botosani. Merita risalto il fatto che il Petrocub non perda un match ufficiale nel suo stadio da quasi un anno pieno. Quanto basta per partire con i gradi di favorito in una gara d’andata che, quote alla mano, non dovrebbe regalare fuochi d’artificio. Due le opzioni da tenere d’occhio: l’Under 2,5 e la combo 1X+Under 3,5. L’Under 2,5 è offerto a 1.57 da Planetwin e Lottomatica, a 1.58 da Eplay24. La combo 1X+Under 3,5 si gioca a 1.60 su Eplay24 e StarYes, a 1.48 su Sisal.

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