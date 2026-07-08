Qualificazioni Conference League, ecco chi è favorito in Zira-Torpedo Kutaisi

Terza classificata nell’ultimo campionato georgiano, la Torpedo Kutaisi inizia il suo viaggio nei preliminari di Conference League in terra azera. Si gioca allo Zira Stadium, tana dello Zira , che aveva chiuso il campionato al quinto posto, sfiorando il successo in coppa nazionale dove ha raggiunto finale, perdendo contro il Sabah Baku (che ha vinto anche il campionato).

Comparazione quote: Zira-Torpedo Kutaisi Goal

Fattore campo da sfruttare dunque per gli azeri, fermi tuttavia dal 23 maggio e con condizione fisica da verificare in vista del debutto ufficiale in Coppa. La Torpedo Kutaisi viene dalla sconfitta in finale di Supercoppa nazionale contro l’Iberia 1999, il match al 90’ era finito 2-2. In Georgia la nuova stagione ha preso il via il 28 febbraio e la Torpedo condivide il quarto posto con la Dinamo Batumi con 27 punti dopo 19 giornate. Ruolino di marcia non trascendentale (7 vittorie, 6 pareggi e 6 ko) e, sullo sfondo, resta l’obiettivo di una nuova qualificazione alla Conference League. Risultati alla mano, la Torpedo va a segno da 9 trasferte consecutive. Lo Zira nel suo stadio non ha numeri da schiacciasassi ma una o due reti riesce a realizzarle con notevole regolarità. Per le quote è lo Zira a partire favorito ma, per quanto detto finora, è forse il Goal a poter meritare un pizzico di attenzione in più. Almeno una rete per parte si gioca a 1.87 su Eplay24, a 1.85 su William Hill, a 1.83 su Bwin.