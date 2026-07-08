Pronostico Differdange-Ilves, occhio alla combo

Comparazione quote: Differdange-Ilves Goal+Over 2,5

L’esame da sostenere è contro il Differdange. La domanda è: si saranno ripresi dallo shock gli ex campioni di Lussemburgo? All’ultima giornata di campionato, infatti, il Differdange è stato battuto dalla neopromossa Atert Bissen che ha vinto lo scontro diretto appaiando i rivali e scavalcandoli per differenza reti, conquistando uno storico titolo! Il Differdange proverà a consolarsi in queste qualificazioni, per preparare al meglio la “rivincita” in campionato. L’Ilves non sta brillando (un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite) e viene da cinque Over 2,5 consecutivi. Qui si può dunque fare un pensiero sia al Goal che all’Over 2,5. La combo che unisce i due esiti in una sola scommessa è proposta a 1.93 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Snai.