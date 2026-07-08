Pronostico Differdange-Ilves, occhio alla combo

Lo scorso anno l’Ilves ha lottato fino in fondo con Kups e Inter Turku per il titolo di campione di Finlandia. Alla fine ha chiuso al terzo posto, guadagnandosi (si fa per dire) il primo turno di qualificazioni alla Conference League.
Comparazione quote: Differdange-Ilves Goal+Over 2,5
L’esame da sostenere è contro il Differdange. La domanda è: si saranno ripresi dallo shock gli ex campioni di Lussemburgo? All’ultima giornata di campionato, infatti, il Differdange è stato battuto dalla neopromossa Atert Bissen che ha vinto lo scontro diretto appaiando i rivali e scavalcandoli per differenza reti, conquistando uno storico titolo! Il Differdange proverà a consolarsi in queste qualificazioni, per preparare al meglio la “rivincita” in campionato. L’Ilves non sta brillando (un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite) e viene da cinque Over 2,5 consecutivi. Qui si può dunque fare un pensiero sia al Goal che all’Over 2,5. La combo che unisce i due esiti in una sola scommessa è proposta a 1.93 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Snai.