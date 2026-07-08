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Pronostico Qarabag-Vestri, sulla carta non c'è storia: il consiglio su cosa giocare

Nel primo turno preliminare di Europa League gli azeri sfidano la modesta compagine islandese
Amedeo Paioli
1 min
Qarabag-VestriquotePreliminari Europa League
Pronostico Qarabag-Vestri, sulla carta non c'è storia: il consiglio su cosa giocare© APS

L’anno scorso addirittura in Champions League e quest’anno si deve accontentare dell’Europa League ma il Qarabag, ancora una volta, prova a essere protagonista della scena continentale. 

Comparazione quote: Qarabag-Vestri Over 3,5

Gli azeri, dopo essere stati eliminati dal Newcastle nei sedicesimi di Champions nel febbraio scorso, iniziano la consueta lunga cavalcata nel tentativo di arrivare a giocare la fase campionato della seconda competizione europea. Il primo avversario dovrebbe rappresentare una semplice formalità. Il Vestri (vincitore della Coppa d’Islanda 2025) gioca nella seconda divisione islandese e, a fronte di una quota irrisoria, si potrebbe pensare di considerare un Over almeno 3,5. Un match con 4 o più reti totali è offerto a 1.40 da Eplay24, a 1.42 da Betsson, a 1.45 da Sisal e Snai.

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