Francia-Marocco, quote e pronostico: il Mondiale elegge la sua prima semifinalista

Ci siamo quasi! Il Mondiale è arrivato ai quarti di finale e per le otto nazionali ancora in gara adesso manca davvero poco per raggiungere il prestigioso traguardo. Le prime due a scendere in campo, per staccare il biglietto per la semifinale, saranno Francia e Marocco , di fronte stasera (ore 22.00) dopo un percorso netto, senza avere subìto alcuna sconfitta. Ecco quote e pronostico di Francia-Marocco .

Comparazione quote: Francia-Marocco Multigol 1-3

I transalpini hanno addirittura vinto tutte le 5 partite fin qui disputate anche se l’ultima contro il Paraguay si è risolta di misura, e soltanto su rigore, dopo novanta minuti caratterizzati da grande nervosismo. I “Bleus”, stando ai numeri (76% di possesso palla, 15 tiri totali a 5 di cui 5 nello specchio della porta per Mbappé e compagni e nessuno per i sudamericani), hanno comunque meritato e adesso hanno l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente alla finale. Sulla loro strada un Marocco che ha pareggiato contro Brasile e Olanda (contro i Tulipani sono poi serviti i rigori per superare i sedicesimi di finale) strapazzando le altre tre avversarie (Scozia, Haiti e Canada). Una sfida sicuramente non facile per la nazionale guidata da Deschamps che parte però con i favori del pronostico. Le quote assegnano infatti all’1 le maggiori probabilità di uscita: vale 1.58 per Eplay24, 1.57 per Bwin, 1.55 per Snai. Il pareggio al 90’ è offerto invece a 4.00, il 2 del Marocco arriva fino a 6.50. In alternativa, si potrebbe anche pensare di prendere in considerazione il Multigol 1-3: a 1.34 su Eplay24, 1.40 su Sisal, 1.42 su Marathonbet.