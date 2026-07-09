Hajduk-Zilina, migliori quote e pronostico

Comparazione quote: Hajduk-Zilina segno 1

Anche lo Zilina, l’anno scorso, ha fatto la stessa fine contro il Rakow con la differenza che ha abbandonato i preliminari un turno prima rispetto all’Hajduk. Doveroso ricordare che i croati hanno terminato il loro campionato al secondo posto vincendo poi (senza subire reti) tutte e tre le amichevoli disputate tra fine giugno e i primi di luglio. Gli slovacchi, invece, sono arrivati quarti nel loro torneo giocando dopo 4 amichevoli (contro avversari modesti) senza vincerne neanche una (un ko e 3 pareggi). Sulla carta il segno 1 è quello che si lascia preferire. Il successo dell’Hajduk è quotato a 1.38 da Eplay24, a 1.36 da Sisal e William Hill. Un eventuale segno X rende circa 4.50 volte la posta, il 2 dello Zilina si gioca a 6.7