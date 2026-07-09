Sinner o Djokovic, chi conquisterà la finale di Wimbledon? Il pronostico

Comparazione quote: Sinner-Djokovic Over 35,5 giochi

In assenza di Alcaraz, la sfida tra Sinner e Djokovic rappresenta il meglio che il tennis attuale possa offrire. Agli Australian Open, sempre in semifinale, vinse il campione serbo per tre set a due. E Nole è reduce da una maratona di oltre 5 ore (il quarto di finale più lungo della storia di Wimbledon) al termine della quale ha avuto la meglio sul canadese Auger-Aliassime, testa di serie numero 3 ai Championships. A Wimbledon Djokovic aveva battuto in precedenza il cinese Wu, poi Tsitsipas (unico avversario a cui non ha concesso neppure un set), Rinderknech e Safiullin. Sinner al debutto ha sofferto contro Kecmanovic, piegato al quinto set, poi pur senza essere dominante come suo solito ha sempre vinto per 3 set a 0: contro Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff. Le migliori risposte Jannik le ha avute... dal servizio, arma da utilizzare anche contro il campione serbo. Per i bookie Sinner, avanti 6 a 5 nei precedenti ufficiali con Djokovic, si prenderà la rivincita di Melbourne, conquistando la finale per il secondo anno di fila: il successo di Jannik è a 1.21 su Eplay24, a 1.20 su Bet365 e BetFlag. Per il 24 volte campione Slam la finale di Wimbledon è a 4.20 sulle lavagne di Bwin e Planetwin, a 4.45 su Eplay24 Nel confronto tra due titani del tennis è pronosticabile un consistente numero di giochi totali: almeno 36 a quota 1.64 su Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Sisal. A 1.42 l’ipotesi che nel match ci sia almeno un tie break. Quota 1.75 per Sinner che mette a segno almeno 18 ace. Da ricordare che Jannik in questa edizione del torneo è già a quota 97 ace, ben oltre i 62 con cui si laureò campione un anno fa ai Championships.