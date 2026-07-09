Spagna-Belgio, quarto di finale tra "Invincibili": il pronostico

Il secondo quarto di finale dei Mondiali mette di fronte la Spagna , quattro vittorie e un pareggio finora, e il Belgio che (al 90’) ha vinto due volte, pareggiando in tre occasioni. Ecco quote e pronostico di Spagna-Belgio , in programma venerdì 10 luglio alle ore 21.00.

Comparazione quote: Spagna-Belgio 1X+Under 3,5

Un ruolino di marcia che presenta evidentemente delle differenze tra le due nazionali. La Roja non ha ancora subìto gol, i Diavoli Rossi invece hanno chiuso con la porta inviolata solo contro l’Iran nella fase a gironi. Una Spagna per la verità non devastante ma sempre in controllo delle partite, capace di punire al momento giusto (vedi la doppietta di Oyarzabal contro l’Austria) e anche di saper pazientare, chiedendo aiuto alla panchina per pescare il jolly decisivo (che contro il Portogallo si chiamava Merino). Il Belgio proverà ad interrompere l’imbattibilità di Unai Simon, magari puntando sul killer instinct di Romelu Lukaku versione subentrato: 3 gol, un assist e un’autorete provocata. La Spagna è imbattuta al 90’ da ben 35 partite consecutive, il Belgio targato Rudi Garcia dopo il ko iniziale con l’Ucraina ha infilato una striscia di 18 risultati utili di fila. Capitolo quote. Spagna favorita con l’1 proposto a 1.62 da Snai, a 1.63 da Bwin e da Eplay24; il 2 del Belgio vale oltre 5 volte la posta. In sede di pronostico sembra opportuno concedere un pizzico di fiducia in più alla Spagna, senza però tagliar fuori del tutto un Belgio che contro Senegal e Usa è sembrato in netta crescita rispetto alle prime esibizioni. Occhio quindi alla combo 1X+Under 3,5, a 1.68 su Eplay24 e NetBet, a 1.57 su Sisal.