Campionato irlandese, il Dundalk torna a vincere? Il pronostico della sfida con il Drogheda

Comparazione quote: Dundalk-Drogheda Over 1,5 Casa

Al Dundalk fa gola quel terzo posto (vale i preliminari di Conference League) attualmente occupato dal St. Patrick’s e lontano 6 punti. Il Drogheda evidentemente ha obiettivi ben più modesti, visto che ha 2 sole lunghezze di vantaggio sulle ultime della classe, Sligo Rovers e Waterford. Il Dundalk proverà a far valere il peso della sua classifica e del fattore campo. Va detto però che ha perso tre delle ultime cinque partite interne, una delle quali proprio contro il modesto Waterford. Serve un cambio di rotta contro un Drogheda (seconda peggior difesa del campionato con 40 gol subìti) che nelle ultime dieci giornate ha ottenuto una sola vittoria, perdendo ben sei volte. In questo campionato le due formazioni si sono affrontate due volte ed entrambi i match sono finiti in parità, 1-1, con vantaggio iniziale del Dundalk poi ripreso dal Drogheda. Il dato che probabilmente più incide nelle quote è relativo alle cinque sconfitte consecutive in trasferta rimediate dal Drogheda. Come se non bastasse, il Drogheda ha subìto almeno due reti nelle ultime nove gare esterne. Possibile dunque che il Dundalk ritrovi la retta via, segnando almeno due reti. Diamo uno sguardo alle quote assegnate ai due esiti consigliati. Il segno 1 di Dundalk-Drogheda è offerto a 1.60 da Eplay24 e Sisal, a 1.58 da Betsson. L’Over 1,5 Casa si gioca a 1.53 su Eplay24 e NetBet, a 1.57 su Sisal.