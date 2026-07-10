Pronostico Argentina-Svizzera, in palio l'ultimo biglietto per le semifinali del Mondiale

Argentina favorita, ecco a quanto è quotato un gol di Messi

Per l’Albiceleste adesso c’è da superare l’ostacolo Svizzera che è andata abbastanza liscia fino agli ottavi dove ha superato il turno solo grazie ai rigori (la sfida con la Colombia era rimasta senza reti per 120 minuti). Per le quote il match è da segno 1: quota 1.71 su Eplay24, 1.70 su Bet365, BetFlag e Snai. Messi va a caccia del gol numero 9 nel suo strepitoso Mondiale e il campione è anche il grande favorito dei bookie per lasciare il segno. Una sua rete nel match è offerta a 1.90, la quota più bassa tra tutte quelle previste nell'ambito delle scommesse sui marcatori di Argentina-Svizzera.