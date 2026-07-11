Argentina-Svizzera, anche la Nati deve inchinarsi a Messi

Col brivido, l’Argentina prosegue la sua difesa del titolo di campione del mondo. I sudamericani trovano ai quarti la Svizzera, che mancava a questo turno da 72 anni. La Nati ha sfruttato un percorso piuttosto agevole e la sua rinomata solidità difensiva. Anche l’Argentina ha potuto contare su un tabellone amico e, soprattutto, su un Messi spaziale. Nei Mondiali l’Albiceleste non perde da 11 gare di fila, la striscia più lunga nella storia del torneo. In più, la Svizzera non ha mai battuto l’Argentina in 7 incroci, perdendo entrambi i precedenti ai Mondiali. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, sarà il team di Scaloni ad accedere alle semifinali. La Svizzera da copione imposterà una partita accorta contro un’Argentina che ha concesso 9 tiri nello specchio in tutto il torneo. Tradotto, Svizzera a secco. Sarebbero 10 i gol di Messi se non avesse sbagliato due rigori. Ma è lui il re in fatto di gol e assist ai Mondiali e, con l’ennesima perla, ritoccherà i numeri di almeno una delle due classifiche. Per il capitano della Svizzera, Xhaka, altro cartellino in vista dopo quello ricevuto con la Colombia.
In sintesi, ecco la My Combo su Argentina-Svizzera: Argentina passa il turno + Svizzera non segna + Messi gol o assist + Xhaka cartellino
My Combo: la sintesi su Norvegia-Inghilterra
La vincente di Argentina-Svizzera affronterà in semifinale una tra Norvegia e Inghilterra. Inglesi imbattuti (quattro vittorie e un pareggio) ma solo con grandi sofferenze hanno piegato Repubblica Democratica del Congo e Messico. La Norvegia, che mai aveva raggiunto i quarti in un Mondiale, fiuta l’occasione potendo contare su un Haaland che da solo ha spazzato via il Brasile. Nelle ultime venti partite internazionali la Norvegia ha vinto ben sedici volte. Nella visione My Combo di SisalTipster, la nazionale di Solbakken passerà il turno: dunque, a fine gara vedremo l’iconica remata vichinga e non “Wonderwall”. Nelle partite fin qui giocate dagli scandinavi ci sono sempre state almeno tre reti ma qui, vista la posta in palio, c’è aria di inversione di tendenza. Previsti meno di 12 corner totali: nella fase ad eliminazione diretta la Norvegia ne ha battuti complessivamente otto, sette l’Inghilterra. A suonare la carica per la Norvegia non può che essere Erling Haaland, l’incubo della Seleçao. Sette gol per il bomber che, come contro l’Iraq al debutto, può sbloccare la partita.
In sintesi, ecco la My Combo su Norvegia-Inghilterra: Norvegia passa il turno + Meno di 3 reti nel match + Meno di 12 corner totali + Haaland sblocca la partita