Argentina-Svizzera, anche la Nati deve inchinarsi a Messi

Col brivido, l’Argentina prosegue la sua difesa del titolo di campione del mondo. I sudamericani trovano ai quarti la Svizzera, che mancava a questo turno da 72 anni. La Nati ha sfruttato un percorso piuttosto agevole e la sua rinomata solidità difensiva. Anche l’Argentina ha potuto contare su un tabellone amico e, soprattutto, su un Messi spaziale. Nei Mondiali l’Albiceleste non perde da 11 gare di fila, la striscia più lunga nella storia del torneo. In più, la Svizzera non ha mai battuto l’Argentina in 7 incroci, perdendo entrambi i precedenti ai Mondiali. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, sarà il team di Scaloni ad accedere alle semifinali. La Svizzera da copione imposterà una partita accorta contro un’Argentina che ha concesso 9 tiri nello specchio in tutto il torneo. Tradotto, Svizzera a secco. Sarebbero 10 i gol di Messi se non avesse sbagliato due rigori. Ma è lui il re in fatto di gol e assist ai Mondiali e, con l’ennesima perla, ritoccherà i numeri di almeno una delle due classifiche. Per il capitano della Svizzera, Xhaka, altro cartellino in vista dopo quello ricevuto con la Colombia.