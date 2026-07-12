L'Eliteserien, in attesa delle semifinali Mondiali: ecco il pronostico di Kfum Oslo-Bodo Glimt

Campionati scandinavi in evidenza, in attesa che il Mondiale torni sotto i riflettori con le semifinali. Il Bodo Glimt veste i panni dell’inseguitore del Viking, capolista (nonchè campione in carica) con 4 punti di vantaggio e una partita in meno rispetto al Bodo. La formazione allenata da Knutsen oggi fa visita al Kfum Oslo, che nelle undici partite fin qui giocate in campionato ha vinto tre volte... sempre in casa. Ecco il pronostico di Kfum Oslo-Bodo Glimt, in programma domenica 12 luglio alle 14.30.
Comparazione quote: Kfum Oslo-Bodo Glimt 2+Over 1,5
Un dato merita di essere sottolineato: ben cinque Under 2,5 nelle sei partite casalinghe giocate dal team di Oslo. Il Bodo ha vinto per 4-1 un’amichevole giocata a fine giugno contro il Molde (Norvegia), in Eliteserien lontano da casa aveva perso - malamente - solo sul campo del Viking. Per i gialloneri è un match da vincere a tutti i costi, facendo leva su un attacco da 28 reti in 11 partite (solo il Viking, 29, ha fatto meglio). Non male la combo 2+Over 1,5, quotata a 1.58 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Sisal.