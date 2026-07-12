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Campionato norvegese, Sarpsborg-Viking: migliori quote e pronostico

La capolista torna in campo dopo circa un mese di stop per sfidare un avversario che staziona a metà classifica
2 min
Sarpsborg-Vikingquotepronostico
Campionato norvegese, Sarpsborg-Viking: migliori quote e pronostico© APS

Una sconfitta al debutto contro  l’Ham Kam, poi nove vittorie consecutive. Il Viking ha tutte le intenzioni di difendere il titolo vinto lo scorso anno. Da vedere, però, come i “Vichinghi” torneranno in campo dopo lo stop del campionato di circa un mese per lo svolgimento dei Mondiali

Viking favorito: le migliori quote per il segno 2

Un Viking che ha segnato almeno due gol in otto partite su dieci e che vuole ripartire forte per mandare un segnale alla concorrenza. L’avversario di turno è il Sarpsborg, che veleggia a metà classifica senza particolari ambizioni nè timori. Negli ultimi tre precedenti ufficiali non ha mai perso contro il Viking, due pareggi e una vittoria. Che sia la bestia nera del Viking? Per le quote è logicamente il 2 il segno favorito: vale 1.75 per Snai e Sisal, 1.77 per Eplay24. Ancora più probabile, secondo i bookie, l’esito Goal: quota 1.48 su BetFlagPlanetwin e Eplay24. Per il Sarpsborg sarebbe il sesto di fila, amichevole (persa 3-1 con il Lillestrom) compresa.

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