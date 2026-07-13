Francia-Spagna, prima semifinale spettacolo tra Mbappé e Yamal: il pronostico

Troppa Francia per il Marocco , eliminato nei quarti del Mondiale da una Francia semplicemente troppo forte. Sei vittorie su sei per i Bleus, 11 nelle ultime 12 partite. Centrocampo roccioso e dinamico, le invenzioni di Olise , i gol della premiata ditta Mbappé-Dembelè (13 in due). Per ciò che sta facendo vedere, la nazionale di Deschamps sta consolidando il suo status di favorita per la vittoria finale .

Comparazione quote: Francia-Spagna Goal

Nella sua terza semifinale Mondiale consecutiva la Francia affronta la Spagna, che battendo 2-1 il Belgio (ancora decisivo il subentrato Merino) ha centrato il 36° risultato utile di fila. Uno in meno rispetto all’Italia di Mancini, che si fermò a 37. Contro i Diavoli Rossi, la Roja ha subìto il primo gol in questo Mondiale ma occhio perchè la Francia è in crescita anche da questo punto di vista: tre clean sheet nella fase ad eliminazione diretta. Negli ultimi due precedenti la Spagna ha battuto la Francia al termine di due match in cui si sono visti ben 12 gol totali. Per i bookie la rivincita transalpina è possibile ma di certo non scontata. L’1 al 90’ è offerto a 2.37 da Eplay24, a 2.40 da GoldBet e Lottomatica. Pareggio e segno 2 si attestano su valori simili, pari a 3.20. Possibile il Goal, proposto a 1.68 da Eplay24, a 1.65 da BetFlag e Planetwin.