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Pronostico KuPS-Vardar, macedoni a caccia della (difficile) rimonta qualificazione

All'andata i finlandesi hanno vinto per 2-0 in trasferta, ipotecando il passaggio del turno
1 min
KuPS-Vardarpronosticoquote
Pronostico KuPS-Vardar, macedoni a caccia della (difficile) rimonta qualificazione© Agenzia Aldo Liverani Sas

Finlandia batte Macedonia 2-0. Nel match d’andata del primo turno preliminare di Champions il KuPS, campione di Finlandia, ha ribaltato il pronostico che lo vedeva sfavorito contro il Vardar

Comparazione quote: KuPS-Vardar Goal

Un gol per tempo per il KuPS e Vardar (che ha chiuso in 10 uomini) che rischia di finire qui (almeno per quanto riguarda la Champions) la sua corsa. I finlandesi hanno confermato di attraversare un eccellente stato di forma, con 4 vittorie nelle ultime 4 e media di 3 gol segnati a partita. Condizione fisica da ritrovare per il Vardar, che a giugno ha giocato solo due amichevoli contro compagini di San Marino. E adesso? Per cercare il ribaltone i macedoni non possono fare calcoli, servono tanti gol. Situazione ideale per il KuPS, che nel suo stadio non perde (al 90’) da ben 11 partite consecutive. Gli esiti da tenere in considerazione? Il Goal, quotato a 1.57 da Eplay24, a 1.53 da BetFlag e Lottomatica. In alternativa occhio al Multigol 2-4 (1.50), che si è visto in 4 delle ultime 5 partite giocate dal Vardar.

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