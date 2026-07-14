Pronostici Champions League, l'analisi di Sutjeska-Kairat Almaty

Un primo tempo con tre ammoniti e zero tiri in porta, una seconda frazione con 3 gol nell’ultimo quarto d’ora. Un finale folle che ha premiato il Kairat Almaty nell’andata del 1° turno preliminare di Champions . Per proseguire la sua corsa nelle qualificazioni, l’undici kazako dovrà uscire indenne dal “ Gradski Stadion ” di Niksic, tana del Sutjeska .

Una "combo" per Sutjeska-Kairat Almaty, ecco la quota

Una squadra che viene da cinque sconfitte di fila a differenza del Kairat, reduce dacinque successi tutti all’insegna dell’Over 2,5. Come visto però in partite del genere può succedere di tutto, figurarsi adesso che il Sutjeska può contare sulla spinta del pubblico di casa. Al Kairat il compito di far valere l’esperienza maturata lo scorso anno nella fase campionato di Champions League, in cui si è tolto lo sfizio di segnare due gol all’Arsenal e uno all’Inter. Da valutare in questa sfida la combo X2+Multigol 1-4. Tale accoppiata è proposta su Eplay24 a 1.45 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.48.