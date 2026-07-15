Champions League, pronostico e statistiche di Universitatea Craiova-Vitebsk

Ai nastri di partenza del primo turno preliminare di Champions League si sono presentate 28 squadre, dunque 14 cercano l’accesso alla fase successiva. Stasera sono in programma le ultime quattro partite di ritorno e tra le protagoniste c’è proprio quella che, la scorsa settimana, ha ottenuto la vittoria più larga. Si tratta dell’ Universitatea Craiova , capace di imporsi sui bielorussi del Vitebsk con un perentorio 4-1. Dopo il botta e risposta iniziale, l’allungo decisivo dei rumeni è arrivato grazie a due rigori trasformati e al poker calato al 94’.

Riflettori puntati sul numero di reti, ecco la quota del Multigol 1-3

L’Europa è evidentemente un luogo ancora inesplorato e per questo insidioso per i bielorussi, che in campionato dopo 14 giornate sono secondi in classifica a meno due dalla capolista Dinamo Minsk. Pur perdendo il match d’andata, il Vitebsk ha portato a sette la serie di gare consecutive con almeno una rete segnata (e anche subìta). L’Universitatea ha invece collezionato il suo undicesimo risultato utile di fila, striscia che parte dalla scorsa stagione e che comprende anche le due recenti amichevoli disputate più il debutto europeo. Sul passaggio del turno il Vitebsk sembra avere la strada sbarrata mentre sull’esito di questo return match può esserci qualche dubbio in più. I rumeni partono favoriti ma visto il vantaggio di 3 gol potrebbero scegliere di gestire piuttosto che attaccare. A proposito di gol, quanti ce ne saranno in questa sfida? Da valutare il Multigol 1-3, esito proposto su Eplay24 a 1.45 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.50.