Inghilterra-Argentina, un Bellingham stile Messi per sfatare il tabù 

My combo: la sintesi su Inghilterra-Argentina

Entrambe hanno fatto della sofferenza il loro marchio di fabbrica. Ed eccole l’una contro l’altra, nella seconda semifinale del Mondiale in programma ad Atlanta. Thomas Tuchel è a due soli passi dal diventare il primo allenatore straniero a vincere un Campionato del Mondo. Il tedesco ringrazia la premiata ditta Bellingham-Kane, perché il fatturato inglese ai Mondiali è quasi tutto opera loro, autori di dodici gol dei tredici gol totali. L’Argentina dopo aver dominato il suo girone ha indossato la tuta da operaio dai sedicesimi in poi, quando in due occasioni su tre ha dovuto attendere i supplementari per liberare la festa. Ai Mondiali l’Argentina ha segnato quattro gol in più rispetto agli inglesi mentre entrambe hanno subìto sei reti. Nella visione My Combo di SisalTipster, sarà un match equilibrato che l’Inghilterra farà suo ai tempi supplementari. Inglesi a secco solo contro un ultra difensivo Ghana, l’Argentina con Leo Messi il gol sa sempre come trovarlo. Tradotto, nella seconda semifinale del Mondiale entrambe andranno a segno. La tensione non mancherà considerata la posta in palio e la rivalità tra le due nazionali che va oltre il rettangolo verde. Tutti elementi che fanno pensare ad un match con almeno quattro cartellini totali. Al Mondiale è tornata a brillare in tutto il suo splendore la stella di Jude Bellingham, protagonista di un acceso botta e risposta con il suo allenatore che ha infiammato il post Norvegia-Inghilterra. Con la sua qualità, Jude può mettersi in mostra con un assist.

In sintesi, ecco la My combo su Inghilterra-Argentina: Inghilterra passa ai supplementari + entrambe a segno + almeno 4 cartellini + assist di Jude Bellingham

La curiosità

Ad Atlanta andrà in scena il sesto confronto tra Inghilterra e Argentina nella storia dei Mondiali. Il bilancio sorride agli inglesi, che si sono imposti in tre occasioni. Il marchio dell’Albiceleste però resta impresso sul precedente di Messico 1986, quando la doppietta di Diego Armando Maradona passò alla storia con la “Mano de Dios” e il “Gol del Secolo”. In totale, le due nazionali si sono affrontate quattordici volte: sei i successi dei Tre Leoni, tre quelli dell’Argentina più cinque pareggi. L’Inghilterra ha una striscia aperta di tre risultati utili: un pareggio e due vittorie contro l’Albiceleste, l’ultima delle quali per 3-2 in un’amichevole disputata il 12 novembre del 2005.