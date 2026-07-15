Pronostici Europa League, quote e statistiche di U. Cluj- Dinamo Kiev

Ucraini favoriti al novantesimo, ecco quanto paga il "2"

Per le quote, osservando anche lo stato di forma delle due squadre, non sembrano esserci dubbi su chi riuscirà a passare al turno successivo. La Dinamo Kiev nelle precedenti 5 gare disputate (amichevoli comprese) ha fatto registrare 3 vittorie, 1 pareggio (quello contro il Cluj) e 1 sconfitta mentre la compagine rumena in altrettante partite ha regalato 3 pareggi e 2 sconfitte (il 12 luglio scorso ha perso ai rigori la Supercoppa contro l’Universitatea Craiova). Il segno 2 al termine del secondo tempo regolamentare è in lavagna mediamente a 1.54 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per 2.18. Goal o No Goal? L’esito che prevede entrambe le squadre a segno è proposto su Eplay24 a 1.90 mentre su Goldbet e Planetwin paga 1.83 . Da provare il Multigol 2-4 al triplice fischio dell’arbitro. Tale scenario è offerto mediamente a 1.40. Una rete nei primi 45 minuti di gara paga solamente 1.34.